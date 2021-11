Agguato a colpi di pistola nei pressi di un bar di Galatone. In Appello, due assoluzioni per tentato omicidio

Arrivano due assoluzioni dall’accusa di tentato omicidio, al termine del processo di Appello sul fatto di sangue avvenuto 11 anni fa a Galatone, quando in un agguato davanti ad un bar, furono esplosi dei colpi di pistola contro Marco Caracciolo, con diversi precedenti penali.

La Corte d’Appello-Sezione promiscua (Presidente Ettore Nesti), dopo l’annullamento delle condanne con rinvio disposto dalla Cassazione, ha assolto “per non aver commesso il fatto” dalla grave accusa e dalla detenzione di arma: Giuseppe Marzano (12 anni in primo e secondo grado) e Fabio Lanzillotto (8 anni e 4 mesi).

I due imputati sono stati condannati a 2 anni soltanto per la detenzione di un’altra pistola. Invece, il sostituto procuratore generale Ennio Cillo aveva chiesto la conferma della condanna.

È stata invece confermata dalla Corte la condanna a 9 anni per Antimo Marzano. Infine, è stata dichiarata l’estinzione dei reati di Antonio “Gregorio” Patera, per morte del reo

Il collegio difensivo

Gli imputati erano assistiti dagli avvocati Roberto De Mitri Aymone, Speranza Faenza e Ladislao Massari.

È stato in precedenza condannato Mattia Marzano (12 anni di carcere in primo e secondo grado), che confessò il tentato omicidio. Anche per lui la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello e nel mese di marzo dovrà essere rideterminata la pena.

I fatti risalgono al 24 ottobre 2012 a Galatone, nei pressi del bar l’Elix, quando, quattro i colpi di pistola che raggiunsero Caracciolo all’addome, dopo un litigio che si trasformò prima in rissa e poi in sparatoria nel centro storico, in piazza S. Demetrio.