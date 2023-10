Rilascio di permessi di costruire a titolo gratuito in zona agricola, assolte tre persone

Il Tribunale di Lecce ha assolto con formula piena, gli imputati del processo scaturito dal rilascio di tre permessi di costruire, a titolo gratuito, in zona agricola nel Comune di Copertino.

I fatti

Nel 2019 la Procura di Lecce ha rinviato a giudizio M.C.P. per aver beneficiato di tre permessi di costruire a titolo gratuito in una zona agricola del Comune di Copertino, il suo progettista e direttore dei lavori M.A. e il tecnico comunale F.C, che aveva istruito le tre pratiche edilizie.

Ai tre imputati sono stati contestati i reati di abuso edilizio (art. 44 del testo unico dell’edilizia), mentre al tecnico comunale anche il reato di abuso d’ufficio. In particolare, secondo la Procura di Lecce, i progetti autorizzavano un’abitazione che non era funzionale all’attività agricola. Inoltre, secondo i magistrati, M.C.P. non poteva beneficiare di alcun titolo gratuito, non essendo un imprenditore agricolo professionale.

I tre indagati (M.C.P. rappresentato dall’Avvocato Andrea Sambati, M.A. dai legali Cosimo D’Agostino e Silvio Verri e F.C. dall’Avvocato Paolo Gaballo) si sono difesi, sostenendo che i tre titoli edilizi erano stati correttamente rilasciati, sussistendone i requisiti di legge. Ciò in quanto la legge regionale in materia consente la concessione, a titolo gratuito, di titoli edilizi in zona agricola anche al bracciante agricolo e al coltivatore diretto. Inoltre la costruzione approvata dal Comune era funzionale all’attività agricola, rispettando la disciplina urbanistica locale e quella prevista per l’edilizia economica e popolare.

Nella giornata di eri la Seconda Sezione Collegiale del Tribunale penale, Presidente Cinzia Vergine, ha pubblicato il dispositivo, assolvendo tutti e tre gli imputati perché il fatto non sussiste.

Le motivazioni saranno rese nel termine di 90 giorni.

La decisione riveste particolare importanza nell’ambito della disciplina delle costruzioni che possono essere autorizzate nelle zone agricole nel territorio del Comune di Copertino e di quello regionale in generale.