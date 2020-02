Continuava con atti persecutori nei confronti della sua ex. Si aprono le porte del carcere per un uomo di Melissano

È stato arrestato ed espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce. Questa la fine che ha fatto un uomo di Melissano che dopo per aver adottato atti persecutori nei confronti dell’ex convivente aveva pensato bene di non fermarsi, magari ravvedendosi, ma di reiterarli nel corso delle ultime settimane.

I Carabinieri della stazione del Comune situato nell’hinterland gallipolino hanno accertato il tutto ed a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lecce – sezione Giudice per le Indagini Preliminari, hanno accompagnato nel carcere salentino l’uomo che non voleva smetterla di perseguitare la sua ex per restituire alla donna la dovuta serenità necessaria a continuare la sua vita senza essere costretta a guardarsi sempre alle spalle vivendo nell’incubo di essere stalkerizzata.