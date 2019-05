Nuovo spettacolo in mare: un gruppo di delfini gioca a Sant’Andrea

Sono diventati amici del Salento, tanto che non è più un evento raro incontrarli mentre nuotano o giocano nello specchio d’acqua che bagna il tacco dello Stivale. Parliamo dei delfini, mammiferi eleganti e intelligenti che affascinano grandi e piccini. L’ultimo avvistamento è avvenuto al largo di Torre Sant’Andrea, nota per i suoi faraglioni. Fortuna vuole che nell’era della tecnologia, c’è sempre uno smatphone pronto ad immortalare lo spettacolo, anche il più inaspettato, che si presenta davanti agli occhi dei curiosi.

Il video, girato da Marco Friolo e Francesco Marchello, dimostra che questi cetacei sono a loro agio: giocano, si ‘tuffano’, danno vita ad uno show a cielo aperto, interagiscono con l’uomo se l’uomo lo rispetta. Sono amichevoli, se non si sentono minacciati.

Solo pochi mesi fa era stato un fotografo salentino, Dino Longo, ad immortalare la ‘magia’ un gruppo di delfini che nuotavano nel mare di Otranto. E ancora nelle acque di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, una delle coste più frequentate del mar Ionio. Anche lì è spuntato un branco. E come dimenticare, il coraggio di alcuni bagnanti del lido “Due mori”, in località Alimini, che hanno aiutato un cucciolo spiaggiato a ritrovare la libertà, salvandolo da una morte certa. Per qualcuno il destino non è stato così benevolo, come dimostrano le carcasse trovate senza vita sulle spiagge, ma questa è un’altra storia.