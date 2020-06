Esce in bici da casa del nonno e viene centrato da una Mini. 11enne in terapia intensiva al Fazzi

Non sembra arrestarsi la serie di incidenti sulle strade salentine che hanno ripreso ad essere teatro di tristi eventi. Già in settimana sono stati molti i casi di ciclisti investiti da automobili, come il caso del ragazzo 15enne a Guagnano e quello della ragazza di 18 anni sulla Tangenziale Est di Lecce. Nella mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno, vittima di un incidente è stato un bambino di 11 anni di Sannicola investito da un’automobile.

Il bambino era appena uscito da casa del nonno, in una stradina di campagna nei pressi del passaggio a livello di Sannicola che porta verso Lido Conchiglie. Per cause anche da stabilire, però, una Mini ha centrato l’11enne. L’impatto ha fatto volare il piccolo ciclista sull’asfalto, scaraventando la bici fuori dalla carreggiata.

Sul posto si sono subito recati i soccorsi e le forze dell’ordine. Le condizioni del bambino sono sembrate gravi sin da subito. Giunto al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso, il piccolo è stato sottoposto ad una prima tac ed è al momento in attesa di una seconda per stabilire la terapia a cui dovrà essere sottoposto.

Al momento non si conoscono le dinamiche dell’accaduto su cui stanno lavorando le forze dell’ordine per cercare di fare chiarezza.

Maggiori dettagli a seguire.