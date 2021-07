Gallipoli, bimbo incastrato nella ventola di una piscina del parco acquatico. Trasferito a Bari, è grave

Doveva essere una giornata felice per un bambino e la sua famiglia che aveva deciso di passare un sabato all’insegna del relax e del divertimento. Meta del giorno, infatti, era il parco acquatico di Gallipoli Splash!, luogo molto frequentato anche da famiglie.

Mentre il bambino si trovava nella vasca per i più piccoli, un momento di distrazione, forse, è stato fatale. Il piede del piccolo è rimasto incastrato in una ventola della piscina, sprovvista di griglia, provocando seri danni. Sono subito intervenuti i primi soccorsi e le condizioni del piccolo sono sembrate gravi, tanto da decidere di trasferirlo d’urgenza a Bari per prestargli tutte le cure necessarie. La gamba del piccolo è infatti apparsa da subito livida.

La madre del bambino, sotto forte stress a causa dell’incidente capitato al figlio, è svenuta ed è stata soccorsa. Sul posto, inoltre, si sono immediatamente recati i Carabinieri di Gallipoli per indagare sulle dinamiche dell’accaduto.