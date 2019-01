Blitz al mercato settimanale di Nardò, abusivi nel mirino della Polizia Locale

Tutelare il consumatore, anche e soprattutto nel periodo di festa. Per questo motivo, il nucleo di Polizia Commerciale del comando di Polizia Locale di Nardò si è presentato al mercato settimanale nel giorno fissato, venerdì 28 dicembre. Gli uomini in divisa, guidati dal tenente colonnello Cosimo Tarantino, hanno acceso i riflettori per scoprire le eventuali irregolarità.

Le verifiche amministrative, infatti, erano finalizzate a controllare l’occupazione abusiva del suolo pubblico e al contrasto della vendita di merce contraffatta. Un’operazione calibrata.

In particolare, nello spazio destinato alla vendita dei prodotti alimentari, sono state accuratamente controllate le autorizzazioni concesse per le occupazioni su suolo pubblico e il rispetto delle congruità degli spazi destinati ai singoli venditori. Le “eccedenze” non sono più tollerate. Sette le infrazioni alle norme dell’occupazione di suolo pubblico che sono state riscontrate. Altrettante quindi sono state sanzioni amministrative comminate (e relative segnalazioni alla Guardia di Finanza).

All’interno dell’area abbigliamento, invece, nel mirino degli agenti sono finiti alcuni venditori abusivi che, sulle classiche stuoie a terra, avevano esposto in bella vista numerose paia di scarpa di noti marchi. Alla vista delle divise, alcuni ambulanti hanno tentato di fuggire, abbandonando parte della merce che avevano messo in vendita. Alla fine, ventidue paia di scarpe di buona fattura, con marchi falsificati (Adidas, Puma, Fila, Saucony, Nike), ce sono state poste sotto sequestro preventivo penale.

Questo tipo di controllo anticontraffazione continuerà con cadenza costante al fine di contrastare episodi di illegalità.