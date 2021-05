Coronavirus, 1.028 positivi in Puglia. 196 casi e 6 decessi in provincia di Lecce

Anche se il numero dei ricoveri in Ospedale scende – nel bollettino epidemiologico di ieri le persone che hanno avuto bisogno di cure si è fermato a 1.812 – in terapia intensiva e nei reparti di area non-critica la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid supera ancora la soglia considerata critica dal Ministero della Salute. Nell’ultimo report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in Puglia il tasso di occupazione è sceso al 35% (-2%) in rianimazione ed è salito al 43% (+1%) in malattie infettive, pneumologia, medicina generale.

Sul fronte dei contagi, sono 1.028 i positivi scoperti su 13.803 test per l’infezione da Covid-19 effettuati. I nuovi casi sono così divisi: 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia BAT, 89 in provincia di Foggia, 196 in provincia di Lecce, 169 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 34 decessi: 7 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.261.410 test. 185.526 sono i pazienti guariti. 46.620 sono i casi attualmente positivi. Segno meno, ancora, nella casella dei ricoveri in Ospedale fermi a 1.782.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 238.144 così suddivisi:

91.095 nella Provincia di Bari;

23.593 nella Provincia di Bat;

17.955 nella Provincia di Brindisi;

42.993 nella Provincia di Foggia;

23.971 nella Provincia di Lecce;

37.395 nella Provincia di Taranto;

773 attribuiti a residenti fuori regione;

369 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/N8p8R