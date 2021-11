Covid, in Puglia 224 casi positivi. 47 in provincia di Lecce. Il bollettino

«La pandemia dei non vaccinati». Con queste parole l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco ha commentato l’aumento dei contagi degli ultimi giorni. «Due dosi proteggono al 90% dalla malattia grave: significa – ha spiegato in un’intervista – che se ho due dosi di vaccino e incontro il virus, non vado a finire in ospedale». Parole confermate dai dati. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione sugli ospedali, in Puglia la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è scesa al 3% in terapia intensiva, mentre resta stabile al 5% (0%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Secondo il bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i ricoveri, nelle ultime 24 ore i positivi in area non critica sono passati da 142 a 147. Un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i pazienti sono passati da 16 a 17.

Sul fronte dei contagi, sono 224 i casi positivi su 20.992 test giornalieri. Più o meno stabili gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.139 contro i 3.134 di ieri. Un decesso. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.844.

La provincia con più casi è quella di Bari con 75 casi. I nuovi contagi sono così divisi: