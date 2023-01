Bomba carta contro un’abitazione e poi fiamme a un furgone, notte agitata a Ugento  

Non si può assolutamente dire che quella appena trascorsa sia stata una nottata tranquilla per i residenti di Ugento, dove si sono verificati due episodi che hanno destato il sono dei residenti.

Il primo è avvenuto in Via Lecce, dove, intorno alle ore 23.00, una bomba rudimentale, ma molto potente, è stata piazzata sotto il cancello dell’abitazione di proprietà di un operatore del 118. La deflagrazione, ha divelto il portone, è stata udita a distanza e ha richiamato in strada i residenti.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione del posto, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire all’autore o gli autori del gesto.

A distanza di poche ore, poi, in Via Arno, un furgone, un Fiat Doblò, è stato avvolto dalle fiamme. Sul luogo i Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato il rogo e messo in sicurezza la zona.

Al termine, poi, sono stati svolti anche in questo caso i riscontri, per stabilire la natura dell’incendio. Non si esclude la pista dolosa.