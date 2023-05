Bomba nella notte a Lecce, ordigno esplode all’ufficio postale di Via Archita da Taranto

Bomba nella notte a Lecce dove, pochi minuti prima che l’orologio scoccasse le quattro, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, è stata chiamata a intervenire in Via Archita da Taranto per l’esplosione di un ordigno. Era “di piccolo potenziale”, ma si contano danni all’ufficio postale e alle auto parcheggiate sulla strada.

La bomba è stata collocata alla base dello sportello automatico.

A causa della deflagrazione sono stati danneggiati gli infissi esterni e gli arredi. Inoltre, hanno subito danni anche due autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, hanno compiuto tutti i rilievi del caso e rimosso i frammenti dovuti allo scoppio per poi mettere in sicurezza la zona.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Al momento sono in corso le indagini per stabilire con esattezza se si sia trattato di una bravata, oppure di un vero e proprio atto intimidatorio e a fare luce su ciò saranno come sempre gli inquirenti.