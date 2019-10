Richiami acustici per facilitare la caccia alla quaglia: denuncia a carico di ignoti nel gallipolino

Facilitare la caccia attraverso l’utilizzo di richiami acustici che possono ingannare i volatili in transito. Il meccanismo è semplice, peccato, però, che sia vietato. Ecco perchè nel corso delle. ultime ore i Carabinieri Forestali di Taviano hanno provveduto a sequestrare quattro apparecchi a funzionamento elettromagnetico.

I richiami erano stati posizionati nelle località “Mass. Giannelli” di Alliste, “Mad.a Dell’Alto” a Nardò, “Villaggio Resta” di Galatina e “Mass. La Fica”.

Nello specifico, nel pieno della stagione venatoria ed in particolare in questo periodo dell’anno, il territorio salentino è oggetto di rotta migratoria della quaglia selvatica e di altre specie di avifauna migratoria; di sovente, nelle ore notturne, vengono posizionati e impiegati illegalmente richiami acustici, al fine di favorirne il concentramento in aree venatorie ristrette per un successivo facile abbattimento.

La pattuglia, durante il servizio di perlustrazione nell’aree agricole, individuava i vari richiami acustici riproducenti il verso ripetitivo della quaglia selvatica, provvedeva alla loro rimozione ed al successivo sequestro.