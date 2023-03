Cade una finestra al Dante Alighieri di Lecce, nessun ferito ma la paura è tanta

Tanta la preoccupazione che molti genitori della Scuola ‘Dante Alighieri’ di Lecce comunicano alla redazione di Leccenews24. La caduta di una finestra in una classe del secondo piano, che solo per pura casualità non ha causato alcun danno agli scolari, accende gli animi delle famiglie che si sono recate in rappresentanza a parlare nella giornata odierna con la Dirigente Scolastica.

I genitori temono che quello che è accaduto in un’aula possa ripetersi in altre se il grado di usura delle finestre e degli infissi dovesse rivelarsi simile. Mandare un figlio a scuola con la paura che un infisso a vetri possa staccarsi non è pensabile, infatti molti sono stati gli scolari che nella giornata odierna non si sono presentati in classe.

‘La Dirigente ci ha rassicurati – dice una mamma alla redazione di Leccenews24 – affermando che le finestre sono state cambiate pochi anni fa e che il Comune di Lecce si farà parte diligente nei controlli. Però non è che ci sentiamo proprio così sicuri, vogliamo saperne di più e capire quello che è successo, il motivo per cui è successo e soprattutto se potrà malauguratamente ripetersi. Di certo se non avremo tutte le certezze del caso, non manderemo i nostri figli a scuola’.