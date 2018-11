L’estate di San Martino continua.. tanto sole e caldo fino a domenica

«Estate di San Martino». Così è chiamata quella parentesi di bel tempo che mette in pausa l’autunno. Un «capriccio» meteorologico non raro che la tradizione lega alla leggenda del mantello di Martino di Tours. Il futuro Santo incontrò in una notte molto fredda un povero a cui donò metà del suo mantello per ripararsi dal freddo. Ripreso il suo cammino, incrociò un altro bisognoso a cui regalò l’altra metà, mosso da compassione. Secondo la tradizione Martino, rimasto al freddo, si sarebbe scaldato con i raggi del sole, comparsi all’improvviso, quasi per miracolo.

Quanto durerà?

Secondo un noto proverbio popolare, quest’insolita estata è destinata a durare “tre giorni e un pochino”, ma quest’anno non sarà così. L’alta pressione che ha abbracciato il Paese, da Nord a Sud, ha portato in alto l’asticella della colonnina di mercurio, regalando temperature superiori alla media del periodo. Complici anche i venti meridionali umidi, questo caldo insolito durerà anche nei prossimi giorni, soprattutto al centrosud dove è previsto “tanto sole e zero nuvole” almeno fino a domenica.

Al nord, invece, i primi timidi segnali di cedimento dell’alta pressione saranno percepibili da giovedì, quando l’aria fredda potrebbe far crollare le temperature. Potrebbe perché gli effetti non sono ancora prevedibili.

Insomma, non resta che attendere che su questo caldo insolito sia scritta la parola fine.