“La strage dei nonni”, le telecamere de Le Iene nella residenza di Soleto

Anche le telecamere di Mediaset entrano nelle stanze della RSSA “La Fontanella” di Soleto. In prima serata il programma di inchiesta di Italia 1 ha trasmesso il servizio realizzato dall’inviata Nina Palmieri.

Attraverso la viva voce di alcuni parenti, di responsabili e di alcuni testimoni, Le Iene hanno raccontato il dramma che si sta consumando nella casa di cura salentina. L’emergenza sanitaria legata al coronavirus, come noto, ha travolto la struttura di Soleto e che, con il Covid-19 sempre più dilagante, ha di fatto gettato la RSSA in uno stato di abbandono in cui, inevitabilmente, ha travolto prima di tutto gli anziani pazienti.

In 16 sono già deceduti nelle ultime settimane, l’ultima una 92enne che ha perso la vita questa mattina).ù

La giornalista Mediaset è riuscita a mettersi con una anziana ospite, Nonna Carla, 87 anni, spesso in preda alle urla per richiedere aiuto. La trasmissione ha raccontato, brevemente, l’iter che ha portato al commissariamento della residenza, passata ora in mano alla ASL. “Dei precedenti responsabili – spiegano Le Iene – al momento nessuna traccia: hanno abbandonato la struttura ufficialmente perché positivi al coronavirus”.

Sulle condizioni dei pazienti e soprattutto sulle eventuali falle del sistema di prevenzione, sono concentrate ora le indagini della magistratura, dopo gli esposti dei parenti degli anziani ospiti della Rssa di Soleto.

Il fascicolo, al momento a carico di ignoti, è nelle mani del sostituto procuratore Alberto Santacatterina, con il coordinamento del procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone. L’ipotesi di reato è “abbandono di persone incapaci”.

CLICCA QUI PER RIVEDERE IL SERVIZIO