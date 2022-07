Caso Ruggeri, la difesa di Pendinelli chiede la revoca dell’obbligo di dimora. Il Riesame dice no

Rigettati i ricorsi per il sindaco di Scorrano ed ex consigliere regionale, Mario Pendinelli e per altri due indagati nell’ambito dell’inchiesta Re Artù.

Il collegio del Tribunale del Riesame (presidente-relatore Carlo Cazzella, a latere Annalisa de Benedictis ed Edoardo D’Ambrosio) ha detto no alla revoca dell’obbligo di dimora, avanzata dagli avvocati Corrado Sammarruco ed Antonio Mariano.

In base alle indagini, Pendinelli è accusato, in concorso con l’ex assessore regionale Totò Ruggeri, di aver “comprato” pacchetti di voti in occasione delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 (non alla base del provvedimento cautelare). I due avrebbero promesso denaro ai loro referenti politici, in cambio di voti. Si parla nell’ordinanza di circa 6mila euro per le 120 preferenze ottenute dagli elettori del Comune di Aradeo. E di 10mila euro per assicurarsi circa 75 voti del comune di Gallipoli. Pendinelli è accusato poi di falso ideologico in concorso con Cariddi, Ruggeri ed Emanuele Maggiulli in merito al ripristino dell’arenile del lido Atlantis.

Il Riesame ha rigettato inoltre, il ricorso per il medico Vito Quarta, responsabile del centro di procreazione assistita “Prodia”, per il quale gli avvocati Luigi Corvaglia e Pier Luigi Portaluri hanno chiesto la revoca della misura dell’obbligo di dimora a Carmiano. È accusato di aver stretto “un patto corruttivo” con Totò Ruggeri, con il contributo del commercialista Giantommaso Zacheo, per l’accreditamento della sede di Muro Leccese, come struttura di primo livello di procreazione medicalmente assistita. Anche per Zacheo, la difesa rappresentata dall’avvocato Dario Congedo, aveva chiesto la revoca della misura dell’obbligo di dimora a Carpignano Salentino, ma l’istanza è stata rigettata dai giudici.

Intanto, nelle scorse ore, i giudici hanno respinto il ricorso di Antonio Renna, ex sindaco di Alliste e già commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica. I giudici hanno detto no alla revoca della misura dei domiciliari, chiesta dai suoi legali, Luigi Covella e Francesco Fasano. L’indagato risponde di corruzione propria e falso.

Il Tribunale del Riesame ha inoltre confermato il divieto di dimora per il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi. E di conseguenza resta sospeso dalla carica come disposto dalla Prefettura. Gli avvocati Gianluca D’Oria e Mauro Finocchito chiedevano invece la revoca della misura. Cariddi rispondeva dell’accusa di falso riguardo il ripristino dell’arenile del lido Atlantis di Otranto, lo stabilimento balneare di Totò Ruggeri (formalmente amministrato da un’altra persona).

Il Tribunale della Libertà ha, invece, parzialmente accolto il ricorso per il responsabile dell’area tecnica del Comune di Otranto, Emanuele Maggiulli, ristretto ai domiciliari e assistito dall’avvocato Antonio Quinto. I giudici hanno attenuato la misura, disponendo il divieto di dimora.

Riguardo la posizione dell’ex direttore generale della Asl leccese Rodolfo Rollo, difeso dall’avvocato Massimo Manfreda, si attende la decisione del gip Simona Panzera sulla richiesta di sospensione avanzata dal pm Alessandro Prontera. L’indagato è accusato di corruzione impropria per aver “favorito” l’accordo per l’acquisto delle prestazioni dialitiche del Centro Santa Marcellina del Panico di Tricase, diretto da Suor Margherita Bramato, in cambio dell’assunzione del figlio in Ospedale.

Nel corso di un interrogatorio durato oltre 3 ore, la difesa ha anche prodotto una corposa documentazione, sottoposta all’attenzione del giudice.

Intanto, dopo la richiesta di interrogatorio dell’ex assessore regionale al welfare ed ex senatore Totò Ruggeri, raggiunto nelle scorse ore da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, il pm Prontera ha detto no all’istanza della difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Fornari e Salvatore Corrado che chiedevano l’ascolto.