84enne trovato senza vita in casa. Figlio rischia di finire sotto processo

Il 56enne di Corigliano d’Otranto, accusato di aver nascosto il cadavere del padre, per continuare a riscuotere la pensione, rischia di finire sotto processo

Dopo l’avviso di conclusione delle indagini, il pm Luigi Mastroniani ha chiesto il rinvio a giudizio per Luigi Roberto Caracciolo. L’istanza verrà discussa il 28 maggio dinanzi al gup Valeria Fedele, nel corso dell’udienza preliminare. L’imputato risponde delle accuse di occultamento di cadavere, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebito utilizzo di carte di credito.

Intanto Caracciolo è sottoposto dal dicembre scorso, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con ordinanza del gip Angelo Zizzari, e si trova in una Crap (comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica). Difatti, a seguito di perizia è risultato parzialmente infermo di mente e incapace di stare in giudizio. Ed ogni sei mesi dovrà essere sottoposto a nuovi accertamenti. E nel corso dell’udienza preliminare, la psichiatra Mariangela Pascale, dovrà valutare, tra le altre cose, la pericolosità sociale dell’imputato.

Luigi Roberto Caracciolo è assistito dall’avvocato Fabrizio Ruggeri.

Invece, nelle settimane scorse, sono stati depositati gli esiti dell’autopsia, a firma del medico legale Alberto Tortorella. E nessun segno di violenza è emerso sui resti ossei dell’84enne Antonio Caracciolo che è deceduto per cause naturali in un’epoca prossima al mese di settembre del 2021 Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Maglie, coadiuvati dai colleghi della stazione di Corigliano d’Otranto.

Va detto, anche che nei mesi scorsi, Luigi Roberto Caracciolo era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio, ma solo per permettere di effettuare tutti gli approfondimenti del caso.

Come ricostruito nell’avviso di conclusione delle indagini, il 56enne avrebbe occultato il cadavere del padre nel vano cucina, collocandolo tra il tavolo ed il camino vicino alla portafinestra del giardino che veniva lasciata aperta. In particolare, il corpo veniva avvolto da coperte e lenzuola e inserito tra due lettini da spiaggia legati tra loro con corde elastiche e veniva anche acceso un ventilatore davanti al cadavere. Non solo, sempre secondo la Procura, il figlio collocava nel bagno una lampada insetticida, per evitare il proliferare degli insetti.

Come detto, in base alla tesi accusatoria, il 56enne nascondeva la morte del padre per continuare a riscuotere la pensione. In che modo? Anzitutto, senza comunicare il decesso e inducendo in errore l’Inps che continuava ad erogare la somma mensile di 604,10 euro, di cui si appropriava utilizzando la carta intestata al padre e collegata al conto e, come sostiene il pm: “effettuando molteplici prelievi presso gli sportelli bancari di Corigliano d’Otranto, Melpignano e Galatina con un danno per l’Inps pari a circa 10.873 euro”.

E l’Inps compare tra le persone offese nel procedimento.

Nei mesi scorsi, invece, si è svolto l’interrogatorio dell’indagato che, assistito dall’avvocato Ruggeri, ha riferito al pm Mastroniani, che il padre Antonio è ancora vivo e si trova in Svizzera.

Il 14 marzo del 2022, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere in stato di decomposizione in un appartamento a Corigliano. E come emerso, dall’esame del Dna si trattava del corpo di Antonio Caracciolo, 84enne del posto, proprietario dell’immobile.