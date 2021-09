Effettua servizio d’asporto dopo le ore 18.00, chiuso per la seconda volta il Bar Manhattan a Lecce

Nella mattinata di oggi, gli agenti di Polizia in servizio presso l’Ufficio Attività di controllo della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce, hanno notificato ed eseguito l’Ordinanza con la quale il Prefetto, Maria Rosa Trio, ha disposto la sospensione dell’attività del “Bar Manhattan”, sito in Via Salandra nel capoluogo.

L’esercizio di ristorazione è stato oggetto di numerosi controlli, per segnalazioni giunte in “Viale Otranto”, circa alcuni assembramenti. Nel corso delle verifiche, sono state, effettivamente, accertate tutta una serie di violazioni inerenti le normative anticovid.

Nel dicembre dello scorso anno, infatti, i poliziotti avevano verificato la violazione del divieto di divieto di consumazione sul posto e nelle vicinanze dopo le ore 18.00 e per questi motivi erano stati disposti, il 16 marzo scorso, oltre alla sanzione da 800 euro, anche la sospensione dell’attività per 20 giorni.

Lo scorso 6 febbraio, nel corso di un nuovo controllo, al titolare è stata contestata la violazione della norma sul divieto di effettuare servizio da asporto dopo le ore 18.00. In seguito alla contestazione di questa inosservanza è stata emanata una nuova ordinanza, notificata oggi, con la quale, in considerazione della reiterazione di condotte illecite, è stato disposto, oltre al pagamento della sanzione di 900 euro, anche la sospensione dell’attività per 30 giorni.

Inoltre, sempre questa mattina, gli uomini della Questura, hanno notificato al titolare dell’esercizio, un altro verbale, con il quale è stata comminata una multa di 800 euro, in quanto gli agenti della Squadra Volante, nel corso di un controllo svolto nei giorni scorsi, ha accertato come all’interno del locale vi fossero clienti, sprovvisti di green pass, che consumavano seduti ai tavoli.