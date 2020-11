Cinque casi di positività a Cannole, il Sindaco: “Situazione precipitata. Attenzione ed evitiamo assembramenti”

“Faccio questo video per aggiornarvi sulla situazione del covid a Cannole, purtroppo, qui, la situazione è precipitata in pochissimi giorni. All’inizio della settimana sui social avevo comunicato che avevamo registrato il caso di una ragazza positiva, purtroppo in poco tempo siamo passati da uno a cinque casi”, con queste parole, Leandro Rubichi, Sindaco del comune di Cannole, con un video pubblicato ieri sera su facebook, annuncia la situazione contagi nella città da lui amministrata.

“Queste positività nulla hanno a che fare con il primo ceppo che è stato subito isolato. Purtroppo è avvenuto un altro episodio che ha coinvolto un gruppo di giovani a cui abbiamo fatto il tampone e che, per tre di loro, ha dato esito positivo. Poi, c’è un adulto che mi ha comunicato la positività, che per motivi di salute di un familiare ha avuto a che fare con una struttura sanitari e purtroppo è stato contagiato.

Fortunatamente tutti stanno bene e sono asintomatici. Questa è una buona notizia da un lato, ma al tempo stesso ci rende tutti più vulnerabili perché ognuno di noi può aver contratto il virus, senza i sintomi e diffonderlo senza volerlo. Dobbiamo fare molta attenzione ed evitare gli assembramenti.

Domani (oggi, ndr), bisognerà stare attenti quando ci si recherà al cimitero per la commemorazione dei defunti ed evitare di fermarsi a parlare in gruppi; stesso discorso vale per gli anziani che andranno a riscuotere la pensione negli uffici postali, o quando ci si recherà dal medico, è sempre meglio avvertire prima in modo che prepari le ricette prima, anche perché ci sono disposizioni della Asl che vietano di entrare negli ambulatori. Cerchiamo anche di non creare affollamento nei supermercati e di indossare sempre le mascherine.

Ripeto, oggi la situazione a Cannole è un po’ grave e siamo in attesa di ricevere i risultati del test fatto sui parenti dei positivi e forse verrà alla luce qualche altro caso.

Siamo tornati alla situazione di marzo, forse anche peggio e dobbiamo fare molta più attenzione rispetto a prima.

Come Amministrazione abbiamo predisposto la sanificazione dell’intero territorio comunale, inoltre sarà estesa a molti edifici pubblici frequentati dai cittadini come la Chiesa, il cimitero, il poliambulatorio, le scuole.

Cerchiamo inoltre di non additare le persone positive etichettandole con termini poco consoni. Non hanno alcun tipo di colpa. Rispettiamo il lavoro di tante attività che in questi giorni vengono accusate di creare contagi, queste sono tutte sciocchezze. Facciamo prevalere il senso di comunità, mai come in questo periodo dobbiamo essere uniti e affrontare i problemi insieme e faccio nuovamente appello al buonsenso di tutti; manteniamo le distanze, indossiamo le mascherine, laviamo spesso le mani. Cerchiamo di evitare quei gesti che hanno sempre caratterizzato le nostre giornate, i baci, gli abbracci, le strette di mano, evitiamoli, perché queste sono le principali cause del contagio.

Mi preme fare un augurio a tutte le persone colpite dal covid, affinché si riprendano quanto prima, a tutti i cittadini, al personale medico che non finirò mai di ringraziare per il modo in cui si stanno spendendo per svolgere i tamponi, isolare le persone e le Forze dell’Ordine e alle associazioni che hanno dato la disponibilità per svolgere molti servizio come quello, a esempio, di andare a fare la spesa o in farmacia e che domani, si recheranno presso il cimitero per fare sì che si evitino gli assembramenti e si mantenga la distanza”.