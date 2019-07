Ruba in un appartamento, ma viene ‘notato’. 28enne finisce ai domiciliari

Si era introdotto con la complicità della notte in un’abitazione, forzando la porta sul retro. Indisturbato, aveva ‘prelevato’ 500 euro da un portafoglio lasciato in cucina ed era fuggito via. Nel piano filato liscio, qualcosa è andato storto. Tant’è che gli uomini in divisa, poche ore il colpo, hanno bussato alla porta di casa sua per arrestarlo in flagranza di reato.

«Furto aggravato», questa l’accusa che i Carabinieri del N.O.R.M. di Casarano e i colleghi della stazione di Cavallino hanno contestato a Daniele Crusi, 28enne volto già noto alle Forze dell’Ordine.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 3.00, quando i militari sono intervenuti nell’abitazione “visitata” dal 28enne. Il giovane, poco prima, si era introdotto all’interno dopo aver forzato una porta sul retro, asportando 500 euro in contanti, custoditi all’interno di un portafoglio lasciato in cucina.

La descrizione del topo d’appartamento, fornita dalla vittima, e le prime indagini dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere quelle prove che, alla fine, hanno incastrato il giovane. Il 28enne, come detto, è stato tratto in arresto. Una volta concluse le formalità rito, è finito ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.