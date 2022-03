Colpi di arma da fuoco contro l’auto di un 28enne, atto intimidatorio a Taurisano

Un nuovo atto intimidatorio si è consumato nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, a Taurisano, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un’autovettura, una Ford Focus, di proprietà di un 28enne del posto.

Il mezzo era parcheggiato in Via Turati e i proiettili hanno colpito i finestrini anteriori della macchina, mandandoli in frantumi.

Sul luogo dei fatti, una volta dato l’allarme, sono giunti gli agenti di Polizia di Stato del Commissariato locale, diretto dal Vicequestore Salvatore Federico, che una volta sul posto, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, nel corso dei quali sono stati trovati alcuni bossoli e successivamente proceduto all’ascolto del proprietario.

Utili elle investigazioni potrà essere la visione di possibili telecamere di sorveglianza presenti in zona.

I motivi che hanno portato al gesto ancora non sono chiari, ma al momento non è esclusa alcuna pista.