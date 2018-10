Colpi di arma da fuoco contro un bar in via Stampacchia, è mistero. Indaga la Squadra Mobile

Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno portato al gesto, a scoprirlo penseranno le autorità inquirenti che svolgeranno le indagini, fatto sta che a Lecce si è tornato a sparare contro un esercizio commerciale.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette segnavano all’incirca l’una e trenta, gli agenti della Squadra Volante, a seguito di una segnalazione pervenuta al 113, si sono recate in via Stampacchia, alle spalle del Tribunale di viale De Pietro. Qui, pochi momenti prima, ignoti hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo del Bar “The Coffee of Law”.

Non appena giunti sul posto gli uomini della Questura si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso.

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile di Lecce. Utili alle investigazioni potranno essere le riprese di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Alla luce dei bossoli ritrovati, sembra che l’arma utilizzata sia un revolver.