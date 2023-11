Colpi di pistola contro un bar a Lizzanello. Arrivano i Carabinieri, ma succede un ‘imprevisto’

Nel Salento si torna a sparare. Questa volta è accaduto a Lizzanello, dove alle prime luci dell’alba alcuni ‘sconosciuti’ hanno sparato dei colpi di pistola contro un bar di proprietà di un 45enne. Almeno tre, stando alle prime ricostruzioni. Danneggiata la vetrata del locale, i malviventi sono fuggiti via, facendo perdere le proprie tracce.

Non appena scoperto l’accaduto, i Carabinieri si sono recati sul posto. Durante la ‘corsa’, anche a causa della fitta nebbia, hanno perso il controllo della macchina di servizio, uscita fuori strada non lontano dalla rotatoria della strada che collega Lecce a Lizzanello. I due uomini dell’Arma sono rimasti lievemente feriti e condotti in ospedale per gli accertamenti del caso. Nulla di grave, fortunatamente, solo un piccolo imprevisto che non ha impedito alle indagini di partire.

Per cercare di dare un volto e un nome agli sconosciuti che hanno aperto il fuoco, si cerceranno le telecamere di videosorveglianza installate nella zona, sperando che possano aver ripreso qualche particolare utile a capire il perché il bar sia stato preso di mira.

(Immagine di repertorio)