Uccise un ambulante marocchino e sciolse il corpo nell’acido, definitiva la condanna a 30 anni per Marco Barba

La Cassazione conferma la pena a 30 anni di reclusione per l’ex collaboratore di giustizia Marco Barba, accusato di aver ammazzato a sangue freddo un ambulante marocchino, per poi sciogliere il corpo nell’acido.

Dopo il pronunciamento degli “ermellini”, la condanna nei confronti del 47enne di Gallipoli, diventa definitiva.

La prima sezione della Corte di Cassazione ha anche confermato il risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima, il 41enne Khalid Lagraidi, costituitisi parte civile con l’avvocato Luigi Pedone.

In primo grado, il gup Carlo Cazzella, al termine del giudizio abbreviato ha condannato Marco Barba a 30 anni. Invece, il pubblico ministero Alessio Coccioli aveva chiesto l’ergastolo.

Il 47enne di Gallipoli Marco Barba, detto U’ Tannatu, rispondeva dell’accusa di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi e occultamento di cadavere.

Le accuse

L’ex pentito era accusato di aver ammazzato a sangue freddo per non avergli pagato un pezzo di hashish, Khalid Lagraidi, il 23 giugno del 2017. I “resti” dell’uomo vennero ritrovati mesi dopo in un contenitore metallico, in contrada ‘Madonna del Carmine’, alla periferia di Gallipoli.

“U Tannatu” nel corso dell’’interrogatorio ha affermato di avere ucciso l’uomo per gelosia e in preda ad un attacco di ira dopo avere scoperto la relazione con la figlia Rosalba, la stessa che ha consentito di far ritrovare il corpo senza vita dello straniero, nonostante i tentativi di farlo sparire per sempre con oltre cento bottiglie di acido muriatico, versate sul corpo senza vita.

«È stato mio padre a uccidere Khalid per un debito» ha riferito la giovane, a fine gennaio, ai carabinieri della compagnia di Gallipoli guidati dal capitano Francesco Battaglia. La figlia, quando ha scoperto che sarebbe diventata presto mamma, ha deciso di raccontare tutto. Non solo, ha personalmente accompagnato i militari in quella pineta che, per mesi, aveva custodito il corpo senza vita dell’ambulante 41enne.

Nell’avviso di conclusione delle indagini compariva anche il nome della figlia Rosalba Barba, 23enne gallipolina, che rispondeva dell’accusa di occultamento di cadavere in concorso con il padre.

Rosalba Barba, assistita dal legale Amilcare Tana, ha già patteggiato la pena di 1 anno e 6 mesi.