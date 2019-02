Sorpreso con droga e un’arma in macchina, 24enne di Calimera condannato a 4 anni

Condanna a 4 anni, per il giovane arrestato nel novembre scorso, dopo essere stato “pizzicato” con droga e un’arma in macchina.

In mattinata, dinanzi al gup Simona Panzera, Gabriele Marsella, 24enne di Calimera, ha patteggiato. Dovrà pagare anche una multa di 14mila euro.

In precedenza, il suo legale, l’avvocato Stefano Chiriatti, ha “concordato” la pena con il pm Maria Consolata Moschettini.

Marsella finì in manette il 25 novembre scorso, in flagranza di reato. I quasi cento grammi di marijuana (95 grammi, per la precisione, suddivisi in tre involucri) non sono stati l’unica “sorpresa” che i Carabinieri della stazione di Calimera hanno trovato all’interno della sua Toyota Yaris fermata per un controllo. Durante la “perlustrazione” del veicolo sono spuntati fuori anche un bilancino di precisione e una pisola semiautomatica, con caricatore vuoto.

I dubbi sono diventati certezze quando è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito ai militari di rinvenire 40 grammi di marijuana, 185 grammi di hashish suddivisi in due panetti e 20 grammi di cocaina.

Il calimerese, invece, una volta concluse le formalità di rito è stato accompagnato nel Carcere di Lecce. Attualmente, si trova agli arresti domiciliari.