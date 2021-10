Schiaffo ad alunno disabile durante l’ora di ginnastica. Maestra elementare condannata a 4 anni e 6  mesi

Arriva la condanna per la maestra di Casarano accusata di maltrattamenti verso fanciulli e lesioni personali. Il giudice monocratico Francesca Mariano ha inflitto la pena di 4 anni e 6 mesi nei confronti di una 67enne di Casarano.

Non solo, poiché il giudice ha condannato l’imputata (in solido con il Miur) al risarcimento del danno (in separata sede) e al pagamento di una provvisionale complessiva di 25 mila euro in favore dei genitori dell’alunno che si erano costituiti parte civile, attraverso l’avvocato Mauro Marzano e di 5 mila euro per la scuola, attraverso il Miur che era anche parte civile. Inoltre, la maestra è stata condannata all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La maestra oramai in pensione è assistita dal legale Giovanni Bellisario che presenterà ricorso in Appello, appena verranno depositate le motivazioni della sentenza ( entro 15 giorni).

Il vpo d’udienza ha chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi.

L’inchiesta

L’inchiesta ha preso il via dalla denuncia della madre di un alunno.

Secondo la tesi di una ventina di genitori, infatti, durante l’anno scolastico 2016/2017, la maestra all’epoca in servizio presso una scuola elementare di Casarano, avrebbe tenuto una serie di comportamenti quanto meno irrituali per il ruolo ricoperto. La madre di un alunno portatore di protesi acustica, riferì al Dirigente Scolastico che il figlio sarebbe stato colpito con uno schiaffo all’orecchio e durante l’ora di ginnastica, sarebbe stato richiamato duramente con il fischietto. Ciò avrebbe provocato un forte disagio interiore nello scolaro. Altri genitori, invece, avrebbero appreso dai figli un altro episodio “sospetto”: l’insegnante li avrebbe costretti a saltellare dinanzi ad un crocefisso per scacciare il diavolo. Anche in questo caso, i bambini avrebbero subito gravi conseguenze, come improvvisi sbalzi di umore, crisi di pianto etc.

“Qui dentro c’è il diavolo”; “il diavolo ha potere su di voi”; “pestate con tutti e due i piedi il diavolo”: sono le frasi che, secondo alcuni genitori, sarebbero state proferite da lei. L’insegnante, ascoltata dal gip, ha specificato di aver semplicemente commentato con la frase “avete il diavolo in corpo”, il comportamento di alcuni ragazzi che si erano accalcati per entrare in classe.

L’insegnante 64enne venne sospesa dall’insegnamento per sei mesi, dopo che il gip Edoardo D’Ambrosio, accolse l’istanza del pm Maria Rosaria Micucci.