“Furbetti del cartellino” a Palazzo Carafa? Arrivano due condanne al termine del rito abbreviato

Arriva la condanna per due presunti “furbetti del cartellino”, al termine del processo con rito abbreviato.

Il gup Cinzia Vergine ha inflitto la pena di: 2 anni e 1.600 euro di multa per Fulvio Secondo, 65 anni, di Lizzanello, segretario presso il settore Ambiente e 1 anno e 600 euro di multa a Cristiano Mezzi, 48 anni, di Lizzanello, addetto all’archivio del settore Igiene e Sanità.

Il Comune di Lecce si era costituito parte civile con l’avvocato Chiara Fanigliulo. Il gup ha disposto il risarcimento del danno in separata sede.

In precedenza, il pm Maria Vallefuoco ha invocato la condanna a 2 anni per Secondo e ad 1 anno e 4 mesi per Mezzi.

Gli imputati rispondono del reato di truffa aggravata.

Fulvio Secondo avrebbe maturato 122 ore di assenza e avrebbe percepito 9 buoni pasto ottenendo un ingiusto profitto di circa 2.297 euro. Invece, a Mezzi vengono contestati appena 30 ore di assenza e 4 buoni pasto non spettanti e un ingiusto profitto per un importo di 487 euro.

Secondo era accusato anche del reato di peculato per aver utilizzato a fini privati l’auto di servizio.

Mezzi e Secondo sono assistiti rispettivamente dagli avvocati Francesco Calabro e Francesco Spagnolo e potranno presentare ricorso in Appello, una volta depositate le motivazioni della sentenza, entro 60 giorni.

Invece, al termine dell’udienza preliminare del novembre scorso, il gup Vergine ha rinviato a giudizio: Ivan Vernich, 62 anni, coordinatore del servizio Igiene Sanità e Randagismo del settore Ambiente e Fortunato Buttazzo, 68 anni, istruttore amministrativo contabile presso il servizio Demografico.

Valentina Vernich, 39 anni, dipendente della Lupiae ed Elisabetta Sanzò, 45 anni, di Lizzanello, dipendente della Lupiae hanno chiesto ed ottenuto la “messa alla prova”.

Inoltre, Giovanna D’Arpe, 64 anni, funzionaria del Comune ha patteggiato la pena a 10 mesi.

Il collegio difensivo

Sono assistiti, dagli avvocati: Alberto Paperi, Ladislao Massari, Luigi e Roberto Rella.

Invece, Il pm Maria Vallefuoco ha stralciato le posizioni di altri dieci indagati che comparivano nell’avviso di conclusione delle indagini, in vista dell’archiviazione del procedimento.

Gli episodi contestati

Tanti gli episodi contestati ai presunti dipendenti assenteisti nell’inchiesta della Procura. Alcuni vennero “pizzicati” a fare compere presso esercizi commerciali; altri ad acquistare “gratta e vinci” o a giocare alle slot machine. Per alcuni di loro venne anche disposta la misura interdittiva dall’esercizio della professione.

I fatti si sarebbero verificati tra marzo e luglio del 2016. Le cifre oscillerebbero tra i 300 euro, fino agli oltre 4mila euro (in talune circostanze corrispondenti al valore dei buoni pasto).

Le ore di assenza, invece, sarebbero in certi casi “appena” 25; in altri, arriverebbero a quota 100.

I funzionari comunali, sostiene la Procura, avrebbero “omesso di rilevare la propria assenza dal luogo di lavoro ovvero giustificato la stessa attestando, contrariamente al vero, la sussistenza di motivi di servizio”. In che modo? “Non registrando le relative uscite sull’orologio marcatempo ovvero attestando falsamente mediante la digitazione di apposito codice, la loro inerenza all’attività lavorativa prestata”. In tal modo, si sarebbero garantiti “la percezione da parte della Pubblica Amministrazione di emolumenti retribuiti per prestazioni lavorative non effettuate”.

Invece, i dipendenti della Lupiae Servizi, avrebbero attestato, sostiene il pm “in più occasioni e contrariamente al vero, sull’apposito registro, la propria presenza sul luogo di lavoro in orari diversi o maggiori di quelli effettivi”.