Minacciava la madre con una zappa per ottenere i soldi per la droga. Figlio condannato a 4 anni

Era accusato di aver picchiato ripetutamente la madre per ottenere denaro per l’acquisto di droga. Non solo, poiché l’avrebbe minacciata di morte brandendo una zappa che utilizzava per distruggere una porta dell’abitazione.

Nelle scorse ore, al termine del processo, i giudici della seconda sezione collegiale (presidente Pietro Baffa) hanno inflitto 4 anni di reclusione a un 38enne di Taurisano. L’uomo dovrà scontare 2 anni della pena in una comunità di recupero per tossicodipendenti.

L’imputato rispondeva dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione (tentata e consumata).

L’imputato difeso dall’avvocato Mario Urso potrà presentare ricorso in Appello contro la condanna, una volta depositate le motivazioni della sentenza.

I fatti si sono verificati tra i mesi di marzo ed aprile del 2022. Il 38enne avrebbe percosso in più occasioni la madre, procurandole anche piccole fratture. E poi vengono contestate una lunga serie di offese e minacce di morte, del tipo: “Ti ammazzo, ti spacco la testa se non mi dai i soldi”.

E in effetti il figlio della donna la costringeva quotidianamente a consegnargli delle somme di denaro per l’acquisto di droga. Inoltre, in varie occasioni, l’uomo in preda all’ira avrebbe distrutto i mobili di casa per intimidirla. In una circostanza poi si sarebbe procurato una zappa, che brandiva all’indirizzo della donna. E avrebbe usato l’arnese per abbattere la porta del deposito attrezzi dell’abitazione. L’episodio avrebbe avuto conseguenze ben peggiori senza l’intervento delle forze dell’ordine. In seguito, il 38enne venne arrestato e condotto presso il carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm Francesca Miglietta. Successivamente finì sotto processo con giudizio immediato, come stabilito dal gip Laura Liguori.