In auto con oltre 10 chili di cocaina, arrivano una condanna in abbreviato e un patteggiamento

Arrivano una condanna ed un patteggiamento, dopo il rinvenimento del marzo scorso a Copertino, di oltre 10 chili di cocaina.

Nello specifico, Marcello Tulipano, 57enne del posto, difeso dagli avvocati Daniele Scala e Cosimo d’Agostino, è stato condannato, nelle scorse ore, a 6 anni di reclusione, al termine del rito abbreviato, dinanzi al gup Marcello Rizzo. Invece, Giulio Biscozzi, 30enne di Copertino, assistito dall’avvocato Alessandro Stomeo, ha patteggiato la pena di 5 anni.

Va detto che il 28 marzo scorso, gli agenti della Polizia di Stato di Lecce e del Commissariato di Nardò arrestarono in flagranza di reato Marcello Tulipano, per l’ipotesi di reato di detenzione di oltre 10 kg di cocaina, divisa in dieci panetti racchiusi singolarmente da cellophane e nastro da imballaggio che, con molta probabilità era da destinare al mercato della provincia.

I poliziotti, nel corso di un servizio di controllo nella zona di Copertino, furono insospettiti dalla condotta dell’uomo, persona già nota alle forze dell’ordine, che dopo essersi fermato, scese velocemente dalla macchina, per poi salire su una Fiat Punto che lo seguiva, ponendosi alla guida di quest’ultima. Gli agenti allora, decisero di seguirli e di procedere ad un controllo. I due a bordo dell’auto, però, aumentarono la velocità, cercando una via di fuga.

Una volta raggiunti dagli agenti, decisero di abbandonare l’auto nel tentativo di fuggire a piedi. Tulipano venne arrestato in flagranza di reato. Invece, Biscozzi venne successivamente raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare.