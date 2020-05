Si recò in campagna usando l’auto di servizio, condannato ex vigile urbano per peculato

Avrebbe utilizzato l’auto di servizio per recarsi in campagna e per un maresciallo in pensione della polizia municipale arriva la condanna.

I giudici della seconda sezione collegiale (Presidente Fabrizio Malagnino) hanno inflitto 6 mesi a V.C. 69enne di Veglie. È stata comunque disposta la sospensione della pena e la non menzione della condanna.

Invece, il pm Paola Guglielmi ha invocato l’assoluzione dell’imputato.

V.C. rispondeva dell’accusa di peculato. È assistito dall’avvocato Maurizio Bonanno che una volta depositate le motivazioni della sentenza, presenterà ricorso in Appello.

Secondo l’accusa, rappresentata dall’allora pm Emilio Arnesano, l’ex maresciallo si sarebbe recato presso i terreni di sua proprietà di una località di campagna, per motivi personali. Non solo, poiché a causa di un incidente la vettura risultò danneggiata. E da lì, sarebbero emersi i primi sospetti che diedero il via all’inchiesta.