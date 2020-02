Appalti pilotati, in cambio di tangenti: l’imprenditore Tommaso Ricchiuto condannato a 4 anni e 6 mesi 

Si conclude con tre condanne, il processo di primo grado scaturito dall’indagine “Do ut des”, che ha portato alla luce un’organizzazione, facente capo a Francesco Cascione, ex sindaco del comune di Cellino San Marco in provincia di Brindisi, che avrebbe pilotato sistematicamente gli appalti e i concorsi comunali, in cambio di tangenti.

Il tribunale collegiale di Brindisi ha inflitto: quattro anni e sei mesi di reclusione all’imprenditore salentino Tommaso Ricchiuto, 75 anni, originario di Tiggiano, a capo della Igeco Costruzioni; tre anni ad Alfredo Bruno Bruno, 63 anni, di Calimera, responsabile tecnico dell’azienda; sei anni e sei mesi a Gabriele Elia, 37 anni, di Cellino, in qualità di assessore con delega ai Servizi sociali, Tempo libero, Politiche giovanili, Politiche comunitarie e Cooperazione internazionale della giunta guidata dall’ex sindaco Francesco Cascione.

Sono difesi dagli avvocati Viviana Labbruzzo, Luigi Covella e Giancarlo Camassa, i quali una volta depositate le motivazioni della sentenza, faranno ricorso in Appello.

L’inchiesta fa riferimento all’appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana per l’importo di quasi 3 milioni e 400mila euro alla Igeco.

E poi, è confluita nelle indagini, una mazzetta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di una piazza e l’affidamento dei servizi di energia.

Ricordiamo che nell’aprile del 2015, ben 14 persone furono raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare eseguita da parte dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi.

Rispondono a vario titolo di: associazione per delinquere, peculato, corruzione, turbata libertà degli incanti e calunnia.

Tra gli indagati destinatari del provvedimento della magistratura: ex amministratori del Comune di Cellino San Marco, imprenditori delle province di Brindisi, Bari e Lecce e un pregiudicato vicino alla Sacra Corona Unita. In precedenza, nel mese di aprile 2014, il Consiglio Comunale di Cellino San Marco era stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, per condizionamento mafioso.