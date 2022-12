Operazione “Metallo” su gestione abusiva e trasporto di rifiuti. Arrivano numerose condanne

Si conclude con numerose condanne il processo su di un maxi traffico di rifiuti ferrosi, con oltre 70 imputati.

Il giudice monocratico Maria Francesca Mariano ha inflitto la pena di: 3 anni e 5 mesi di reclusione per Gianfranco Brescia, 43 anni di Novoli e 3 anni e 2 mesi a Sandro De Filippis, 60 anni, di Campi Salentina, nelle vesti di “conferitori”, disponendo anche la confisca delle somme di denaro.

E poi, condanna a 20mila euro di ammenda per Antonio Romano, 40enne di Montesano Salentino, in qualità di amministratore unico della Società Recuperi Romano Srl di Surano.

Invece, sono stati condannati al pagamento di un’ammenda tra i 2 mila ed i 5 mila euro, tutti gli altri imputati. Il giudice ha disposto l’estinzione del reato per prescrizione per i restanti soggetti finiti sotto processo.

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati: Daniele Scala, Dimitry Conte, Fabio Ruberto, Walter Zappatore, Luca Puce, Pietro Quinto, Cristiano Solinas, Ubaldo Macrì, Maurizio My, Silvio Caroli, Donato Amato, Mario Ciardo, Rita Puce, Rocco Rizzello, Giampiero Geusa, Lorenzo Rizzello, Speranza Faenza, Luigi Greco, Paolo Maci. I legali potranno presentare ricorso in Appello.

Le indagini relative alla maxi inchiesta “Metallo” sono state coordinate dal pm Valeria Farina Valaori e dai finanzieri del Comando Provinciale di Lecce e della Tenenza di Maglie.

Secondo l’accusa, gli imputati, in concorso tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, acquistavano, ricevevano e gestivano abitualmente e abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali provenienti da numerosi conferitori della zona dediti all’attività di raccolta, trasporto e commercializzazione di materiale metallico, risultati non iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali.

Le attività di servizio, hanno evidenziato come la Società Recuperi Romano Srl., tra il 2015 ed il 2018, abbia beneficiato della cessione di materiale metallico per quasi 10 mila tonnellate fatturate in regime di reverse charge (inversione contabile), per un valore complessivo di oltre due milioni e 400mila euro.