“Avevo assunto cocaina, ma non volevo farle del male”: Le parole del 36enne arrestato per sequestro di persona

“Ero sotto effetto di cocaina, ma non volevo far del male a mia moglie”. Questa la versione dei fatti, del 36enne di origini marocchine finito in manette sabato scorso, per aver preso in ostaggio la convivente, ricoverata in ospedale dopo avere partorito il figlio, alcuni giorni prima.

Dinanzi al gip Simona Panzera, si è svolta in mattinata l’udienza di convalida dell’arresto, presso il carcere di Borgo San Nicola. Il 36enne, assistito dall’avvocato Carlo Caracuta, ha risposto alle domande del giudice, sostenendo di avere agito d’impeto, in preda ad un forte stato d’ansia. Ha precisato di non avere pianificato il “sequestro” e ha affermato di avere sottratto il coltello dal vassoio della colazione di sua moglie, nel reparto di ginecologia.

Il giudice, dopo l’interrogatorio, ha convalidato l’arresto e confermato il carcere. Secondo il gip Panzera sussistono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione del reato.

Il 36enne risponde dei reati di sequestro di persona aggravato, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Si è temuto il peggio, sabato mattina, all’Ospedale “Cardinal Panico” di Tricase, dove un 36enne di origini marocchine – nato in Marocco ma cittadino italiano domiciliato a Otranto – ha preso in ostaggio la convivente 41enne ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia.

Impossibile non notare l’uomo appoggiato sulla ringhiera del balcone, al quinto piano, mentre stringeva forte la sua compagna 41enne, cingendole il braccio attorno al collo. In mano impugnava un coltello con una lama di ben 15 cm. Non è stato facile riportarlo alla ragione e anche la trattativa è stata difficile.

Quando la moglie è stata messa al sicuro, i carabinieri guidati dal comandante Alessandro Riglietti lo hanno arrestato e accompagnato in caserma. È stato poi tradotto nella Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal pubblico ministero Alberto Santacatterina.