Coronavirus: 991 contagi in Puglia, 99 in provincia di Lecce. Il bollettino

La curva disegnata dai contagi in Puglia è più o meno stabile come dimostrano i numeri scritti nero su bianco nel bollettino epidemiologico che, quotidianamente, conta i nuovi casi, i decessi, i ricoveri e i guariti. Nel report di ieri, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento promozione della Salute, Vito Montinaro con 823 casi su più di 12mila test analizzati ore dai laboratori della rete Covid, il rapporto positivi/tamponi si è fermato al 6,8 per cento con un segno meno anche degli ingressi in Ospedale fermo a 1.429 pazienti.

C’è però l’incognita della «variante inglese» che circola nella regione. Come si legge nell’Ordinanza sulla scuola firmata dal Governatore Michele Emiliano, «sono state condotte due quick survey, su indicazione dell’Istituto Superiore della Sanità, con l’obiettivo di “calcolare” la prevalenza della variante inglese in Puglia, che hanno restituito una percentuale pari al 15% nella prima indagine relativa al 4-5 febbraio e al 38% nella seconda, condotta il 12 febbraio, con un incremento del 60% in 7 giorni».

Insomma, non è il momento di abbassare la guardia, ma di continuare a seguire le ‘regole’ per evitare un nuovo incremento dei casi.

Il bollettino epidemiologico di oggi

Nel report di oggi, su 10925 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 991 casi positivi: 561 in provincia di Bari, 81 in provincia di Brindisi, 95 nella provincia BAT, 99 in provincia di Lecce, 196 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 4 provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

“I casi registrati oggi in provincia di Foggia sono 135, ma oggi sono stati eliminati dal database anche 170 casi registrati nel corso dell’ultimo mese che, dopo verifiche successive, sono risultati non confermati” ha spiegato l’Assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco.

Sono stati registrati 24 decessi: 7 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.522.139 test. 106.688 sono i pazienti guariti. 32.090 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri in Ospedale scendono ancora fermandosi a 1.417.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 142.616 così suddivisi:

54.427 nella Provincia di Bari;

15.315 nella Provincia di Bat;

10.563 nella Provincia di Brindisi;

28.739 nella Provincia di Foggia;

12.123 nella Provincia di Lecce;

20.716 nella Provincia di Taranto;

574 attribuiti a residenti fuori regione;

159 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/YwyUI