Coronavirus, 2.101 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi e i vaccinati comune per comune

Sono 2.101 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Sette giorni fa erano 1.753. È quanto scritto nero su bianco nel report settimanale della Asl che, ogni sette giorni, scatta una fotografa dell’andamento dell’epidemia nei 96 comuni, contando i cittadini che stanno facendo i conti con il Covid19, il numero dei tamponi eseguiti e dei ricoveri in Ospedale. Continuano a pesare alcuni focolai scoppiati nelle scorse settimane. Alessano sta ancora gestendo l’aumento dei casi legato ad alcuni comportamenti “scorretti” come li aveva definiti la sindaca Francesca Torsello. Carmiano è alle prese con un mini-focolaio causato da un positivo alla variante inglese, un ragazzo tornato a casa per le feste che, prima di partire dalla Gran Bretagna, si era sottoposto ad un tampone un centro privato di Londra risultando negativo.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Tutti i comuni, chi con più casi chi con meno, stanno facendo i conti con il virus. Nel documento a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica, sono riportate le città e i borghi che stanno affrontando i contagi. Novità importante è il numero di vaccini somministrati, per il momento al personale sanitario e ospiti di rsa.

Alessano 52 casi, 52 vaccini somministrati.

Alezio 14 casi, 114 vaccini somministrati.

Alliste 21 casi, 33 vaccini somministrati.

Andrano 24 casi, 204 vaccini somministrati.

Aradeo 14 casi, 104 vaccini somministrati.

Arnesano 16 casi, 33 vaccini somministrati.

Bagnolo del Salento 16 casi, 19 vaccini somministrati.

Botrugno 7 casi, 38 vaccini somministrati.

Calimera 4 casi, 118 vaccini somministrati.

Campi Salentina 6 casi, 149 vaccini somministrati.

Cannole 0 casi, 12 vaccini somministrati.

Caprarica di Lecce 4 casi, 27 vaccini somministrati.

Carmiano 60 casi, 149 vaccini somministrati.

Carpignano Salentino 4 casi, 55 vaccini somministrati.

Casarano 97 casi, 259 vaccini somministrati.

Castri’ di Lecce 5 casi, 28 vaccini somministrati.

Castrignano dei Greci 3 casi, 36 vaccini somministrati.

Castrignano del Capo 35 casi, 77 vaccini somministrati.

Cavallino 25 casi, 191 vaccini somministrati.

Collepasso 17 casi, 95 vaccini somministrati.

Copertino 31 casi, 426 vaccini somministrati.

Corigliano d’Otranto 9 casi, 78 vaccini somministrati.

Corsano 5 casi, 62 vaccini somministrati.

Cursi 4 casi, 38 vaccini somministrati.

Cutrofiano 24 casi, 192 vaccini somministrati.

Diso 10 casi, 63 vaccini somministrati.

Gagliano del Capo 42 casi, 49 vaccini somministrati.

Galatina 24 casi, 441 vaccini somministrati.

Galatone 10 casi, 144 vaccini somministrati.

Gallipoli 29 casi, 479 vaccini somministrati.

Giuggianello 1 caso, 16 vaccini somministrati.

Giurdignano 2 casi, 17 vaccini somministrati.

Guagnano 2 casi, 54 vaccini somministrati.

Lecce 238 casi, 1.690 vaccini somministrati.

Lequile 5 casi, 123 vaccini somministrati.

Leverano 9 casi, 176 vaccini somministrati.

Lizzanello 34 casi, 168 vaccini somministrati.

Maglie 50 casi, 308 vaccini somministrati.

Martano 8 casi, 90 vaccini somministrati.

Martignano 3 casi, 16 vaccini somministrati.

Matino 85 casi, 107 vaccini somministrati.

Melendugno 3 casi, 78 vaccini somministrati.

Melissano 46 casi, 42 vaccini somministrati.

Melpignano 11 casi, 17 vaccini somministrati.

Miggiano 7 casi, 57 vaccini somministrati.

Minervino di Lecce 2 casi, 35 vaccini somministrati.

Monteroni di Lecce 19 casi, 137 vaccini somministrati.

Montesano Salentino 17 casi, 83 vaccini somministrati.

Morciano di Leuca 5 casi, 27 vaccini somministrati.

Muro Leccese 13 casi, 59 vaccini somministrati.

Nardo’ 24 casi, 409 vaccini somministrati.

Neviano 0 casi, 63 vaccini somministrati.

Nociglia 7 casi, 33 vaccini somministrati.

Novoli 24 casi, 83 vaccini somministrati.

Ortelle 6 casi, 64 vaccini somministrati.

Otranto 1 casi, 65 vaccini somministrati.

Palmariggi 0 casi, 35 vaccini somministrati.

Parabita 57 casi, 95 vaccini somministrati.

Patu’ 4 casi, 19 vaccini somministrati.

Poggiardo 20 casi, 226 vaccini somministrati.

Presicce-Acquarica 61 casi, 70 vaccini somministrati.

Racale 64 casi, 78 vaccini somministrati.

Ruffano 17 casi, 84 vaccini somministrati.

Salice Salentino 15 casi, 83 vaccini somministrati.

Salve 2 casi, 46 vaccini somministrati.

Sanarica 3 casi, 28 vaccini somministrati.

San Cesario di Lecce 4 casi, 108 vaccini somministrati.

San Donato di Lecce 9 casi, 73 vaccini somministrati.

Sannicola 15 casi, 65 vaccini somministrati.

San Pietro in Lama 10 casi, 57 vaccini somministrati.

Santa Cesarea Terme 2 casi, 48 vaccini somministrati.

Scorrano 65 casi, 194 vaccini somministrati.

Secli’ 3 casi, 26 vaccini somministrati.

Sogliano Cavour 4 casi, 119 vaccini somministrati.

Soleto 5 casi, 78 vaccini somministrati.

Specchia 11 casi, 67 vaccini somministrati.

Spongano 6 casi, 123 vaccini somministrati.

Squinzano 16 casi, 131 vaccini somministrati.

Sternatia 3 casi, 19 vaccini somministrati.

Supersano 4 casi, 28 vaccini somministrati.

Surano 8 casi, 30 vaccini somministrati.

Surbo 40 casi, 131 vaccini somministrati.

Taurisano 75 casi, 103 vaccini somministrati.

Taviano 75 casi, 137 vaccini somministrati.

Tiggiano 27 casi, 79 vaccini somministrati.

Trepuzzi 28 casi, 192 vaccini somministrati.

Tricase 60 casi, 690 vaccini somministrati.

Tuglie 5 casi, 52 vaccini somministrati.

Ugento 23 casi, 92 vaccini somministrati.

Uggiano La Chiesa 2 casi, 50 vaccini somministrati.

Veglie 42 casi, 149 vaccini somministrati.

Vernole 11 casi, 65 vaccini somministrati.

Zollino 0 casi, 20 vaccini somministrati.

San Cassiano 20 casi, 43 vaccini somministrati.

Castro 3 casi, 37 vaccini somministrati.

Porto Cesareo 12 casi, 56 vaccini somministrati.

Temporanem. Presenti 36 casi, – vaccini somministrati.

Totali 2.101 casi, 11.608 vaccini somministrati.

I ricoveri

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 2.101. Al momento, sono 124 le persone ricoverate: 22 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 12 nel reparto di Medicina Interna di Galatina, 0 presso altre unità del Santa Caterina Novella. 15 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, 27 in Pmeumologia del DEA, 33 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 15 nel reparto post-covid di San Cesario.