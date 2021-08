Controlli a Baia Verde: notano la Volante e scappano, due stranieri nei guai per spaccio di droga

Stavano chiacchierando nella piazzetta a Baia Verde, quando hanno notato gli agenti del Commissariato di Gallipoli, impegnati a pattugliare la zona insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, giungi nella Città Bella come “rinforzo estivo”. Alla vista della volante il gruppetto, composto da quattro cittadini extracomunitari, improvvisamente si è allontanato, cercando di dispendersi nelle strade limitrofe.

Il tentativo non è servito a molto. I poliziotti sono riusciti a raggiungerli e ad identificarli. A quel punto restava da capire solo il motivo di tanta fretta. Per questo è scattata una perquisizione personale che ha permesso agli uomini in divisa di trovare addosso a due dei quattro fermati – un 44enne del Senegal e un 25enne del Gambia – complessivamente 15 grammi di marijuana circa e due stecche di hashish con un peso complessivo di circa 3 grammi. Avevano anche del denaro in contanti, forse quello che avevano ‘racimolato’ con l’attività di spaccio.

L’intero frutto della perquisizione è stato sottoposto a sequestro penale e i due fermati, già con precedenti specifici e irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sottoposti a provvedimento di espulsione.

Nei giorni scorsi, invece, gli agenti della squadra amministrativa del Commissariato di Gallipoli hanno denunciato in stato di libertà un 49enne di Matino per aver “dimenticato” di comunicare, via web, i nominativi degli ospiti alloggiati nel proprio appartamento di Gallipoli per una settimana a titolo di locazione. In realtà, non era neppure registrato nel portale della Polizia di Stato “AllogiatiWeb”.

Anche in questo caso, il controllo è scattato dopo una chiamata (più di una in realtà) al 113 da per segnalare urla e schiamazzi, anche in piena nottata, che provenivano proprio dall’appartamento controllato dagli agenti.