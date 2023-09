Controlli a tappeto dei Carabinieri di Lecce e Campi, arrestata una persona per detenzione ai fini di spaccio

I militari dell’Arma continuano a combattere in prima linea il grave problema degli incidenti stradali causati dall’abuso di alcol e droghe, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre il numero di vittime sulle strade.

In questi giorni, nel territorio della provincia di Lecce si sono verificati numerosi episodi che hanno compromesso gravemente la sicurezza stradale.

In risposta a questa situazione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato i controlli e incrementato la presenza sulle strade.

Nello specifico, gli uomini della “Benemerita” delle compagnie di Lecce e Campi Salentina hanno svolto un servizio coordinato di controllo finalizzato a contrastare le condotte scorrette scaturite dall’abuso di assunzione di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti.

Su un totale di 73 veicoli e 95 persone controllate, sono state rilevate 26 infrazioni al Codice della Strada, tra le quali figurano 9 ritiri di patente per guida in stato di ebrezza e 4 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria perché ritenute responsabili del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli in concorso.

3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e, grazie al prezioso aiuto di “Quentin”, cane in forza al Nucleo Carabinieri cinofili di Modugno, i militari hanno arrestato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti trovata in possesso di circa 1 kg e 250 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento.

L’obiettivo principale dell’Arma è quello di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e promuovere una cultura responsabile rispetto al consumo di sostanze dannose per la guida. Di conseguenza, a un’azione di repressione è fondamentale affiancare un’attività di informazione sui gravi rischi che le droghe e l’alcol hanno sulla salute.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Donato D’Amato, ha invocato la collaborazione di tutti i cittadini della provincia, nel segnalare, chiamando il 112, situazioni di guida pericolose e comportamenti sospetti legati all’abuso di alcol e droghe.

Con la riapertura delle scuole, inoltre, nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce saranno impegnati a divulgare questi concetti durante gli incontri con gli studenti di tutti gli istituti della provincia. I militari dell’Arma intendono sensibilizzare i giovani salentini sui rischi derivanti dall’abuso di alcol e droghe, attraverso la diffusione di materiale informativo e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione mirate.