Controlli dei Carabinieri di Gallipoli nella settimana di Ferragosto, il bilancio

La settimana di Ferragosto è quella più “calda” dal punto di vista turistico, con tante persone che scelgono questo periodo nel cuore dell’estate per le ferie. Ma dal 14 al 20 agosto a ‘controllare’ il territorio preso d’assalto ci hanno pensato i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli che con l’aiuto dei colleghi del 14° battaglione carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia e del personale del comando provinciale giunti come rinforzo hanno predisposto un servizio coordinato a largo raggio. E i risultati non sono mancati.

Una donna è finita nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo nella Città Bella è stata pizzicata con. 14 grammi di hashish; 3 involucri in cellophane sigillati con del nastro nero, contenenti complessivamente 6 grammi di cocaina e una dose, del peso di 1 grammo di eroina.

Un uomo, invece, è stato deferito per furto con strappo. Si trovava a Baia Verde, quando con una scusa si è avvicinato ad un giovane turista e le ha rubato la collana che aveva al collo. Bottino in mano è fuggito via, ma i militari sono stati più “veloci”. Dopo un breve inseguimento in spiaggia, sono riusciti a bloccare l’uomo e, soprattutto, a restituire la refurtiva al malcapitato.

Due uomini, invece, sono stati deferiti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno perché durante la perquisizione personale è stato trovato con 13 grammi di marijuana. L’altro perché è stato fermato e sorpreso con 5 dosi di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi e una busta in cellophane contenente circa 20 grammi di marijuana.

In tre sono finiti nei guai per porto abusivo d’arma e/o oggetto atto ad offendere. I militari li hanno trovati rispettivamente con un tirapugni, una “noccoliera” e un coltello a scatto.

È accusato di ricettazione, invece, un uomo sorpreso a Gallipoli con due collanine in oro giallo e due carte di credito ricaricabili. Una delle due collanine è stata riconosciuta e restituita al legittimo proprietario, gli altri oggetti sono stati sottoposti sequestro.

28 persone sono state segnalate alla prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. 12, invece, sono stati deferiti in stato libertà per guida stato di ebbrezza alcolica e rifiuto di sottoporsi ad accertamento.

Nel corso del servizio che ha visto impegnati 40 militari e 20 automezzi sono state controllate 340 persone e 152 veicoli. 40 le contravvenzioni al Codice della strada con 12 patenti di guida ritirate