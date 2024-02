Controlli dei Carabinieri nel territorio di Lecce, nel mirino guida sotto l’effetto di alcolici e parcheggiatori abusivi

Lotta al degrado urbano, alla minaccia della sicurezza pubblica e all’abuso di alcool e droga nel capoluogo salentino.

Sono questi gli obiettivi prefissati dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce in un controllo straordinario del territorio che hanno interessato le principali aree urbane di maggior afflusso del capoluogo salentino: stazione ferroviaria, centro storico e parcheggi dei principali presidi ospedalieri.

questa attività di verifica ha permesso di accertare e contestare circa 100 infrazioni per varie inosservanze del Codice della Strada, di cui 4 per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Oltre 130 le persone controllate e 120 i mezzi di cui 7 sottoposti a fermo amministrativo per mancanza della copertura assicurativa e per guida senza patente perché mai conseguita. Sono 3 invece le patenti ritirate per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche.

L’attività di polizia condotta dai Carabinieri ha interessato anche la problematica legata ai parcheggiatori abusivi che ha permesso di individuare e segnalare, un giovane del luogo sorpreso a svolgere l’attività presso un parcheggio antistante una struttura ospedaliera.

La tipologia dei servizi effettuati rientra in una strategia di ancor più imponente azione preventiva messa in atto dal Comando Provinciale e che verrà riproposta con ancora maggiore frequenza su tutto il territorio della provincia, esprime la volontà dell’Arma di offrire maggiore sicurezza alla cittadinanza, contrastando con incisività fenomeni delinquenziali che possono verificarsi sul territorio.