Nei pressi della stazione di Gallipoli con la droga addosso, segnalati al Prefetto due baresi e un salentino

Si erano avventurati nei pressi della stazione ferroviaria di Gallipoli ma non avevano fatto i conti con la presenza degli agenti della “squadra volante” del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli che proprio ieri sera erano nel pieno di un controllo per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sbagliato, sbagliatissimo pensare, infatti che terminata la stagione turistica nella Città Bella si allentino i controlli tesi ad avversare i commercianti di morte che credono di poterla fare franca e spacciare droga.

I primi ad essere fermati sono stati due giovani 25enni della provincia di Bari, che erano appena scesi dal treno proveniente da Bari.

Alla richiesta degli agenti di esibire i documenti di riconoscimento, i due hanno detto di esserne privi. Insospettiti da ciò e considerato anche che i due giovani baresi, entrambi con precedenti penali, non avessero manifestato alcun valido motivo per girovagare di sera tardi a Gallipoli in un giorno infrasettimanale, i poliziotti hanno proceduto ad un controllo più approfondito che ha consentito di rinvenire, all’interno di un pacchetto di sigarette, una bustina trasparente con all’interno circa un grammo di marijuana.

I due giovani sono stati segnalati al Prefetto di Bari per uso personale, a scopo non terapeutico, di sostanze stupefacenti e la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Stessa cosa è capitata nel pomeriggio di oggi ad un 26enne di Tuglie, controllato sempre nei pressi della Stazione Ferroviaria di Gallipoli. Dal controllo effettuato dagli agenti è emerso che il giovane aveva circa 2 grammi di hashish nascosti all’interno di un ovetto di plastica.

Anche il 26enne è stato segnalato al Prefetto di Lecce per uso personale a scopo non terapeutico di sostanza stupefacente e la droga sequestrata.