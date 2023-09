Ville e abitazioni affittate in nero, evasi al Fisco oltre 110mila euro

Proseguono senza sosta i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce a contrasto degli “affitti in nero”, che hanno portato a scoprire, nell’ultimo periodo, redditi non sottoposti a tassazione per oltre 110mila euro.

In particolare, i militari delle tenenze di Casarano e Leuca hanno identificato numerose persone, titolari di immobili affittati a persone fisiche e imprese, a scopo turistico, che sono state in grado di fornire alcun documento fiscale e che hanno esibito semplici accordi scritti, privi della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Si va dalla semplice locazione di fabbricati adibiti a uso abitazione, alle locazioni turistiche brevi da una/due settimane che, nelle più rinomate località del tratto costiero, vengono affittate anche per importi considerevoli, a ville multiproprietà attraverso le quali si acquisisce, a seguito di compenso, il godimento di uno o più alloggi per un determinato periodo dell’anno.

Sono in corso accertamenti da parte degli uomini della Guardia di Finanza salentina anche al fine di quantificare l’imposta di bollo e di registro non corrisposta dai proprietari degli immobili.

Le verifiche si sono svolte nelle marine di Pescoluse, Torre Pali, Torre Vado, S. Gregorio, Ugento, Lido Marini, Torre San Giovanni e il Capo di Leuca.