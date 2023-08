Controlli nelle località costiere, a Otranto chiusi due locali ed elevate sanzioni per oltre 3.500 euro

Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore anche nel comune di Otranto.

Nelle settimane scorse, gli agenti del Commissariato idruntino, insieme ai militari della Guardia di Finanza e agli agenti della Polizia Locale, nell’ambito dei predetti servizi, sono stati impiegati in numerosi controlli amministrativi e su strada con l’obiettivo di consentire che le serate della movida possano essere svolte in completa sicurezza.

Le verifiche hanno riguardato prevalentemente il rispetto della normativa in materia di intrattenimento musicale e di pubblico spettacolo e sono state estese al riscontro del rispetto della recente ordinanza comunale che impone limiti alla diffusione di musica e agli orari degli intrattenimenti musicali.

Sono state accertate diverse violazioni, in alcuni casi reiterate e quindi applicate amministrative che hanno comportato, su input del Commissariato, all’emanazione di provvedimenti di chiusura temporanea dell’attività commerciale di due locali di intrattenimento siti sui bastioni

Nello specifico, un esercizio è stato chiuso per un giorno per la violazione reiterata dell’ordinanza del sindaco di Otranto, riguardante il superamento dell’orario massimo di diffusione della musica; l’altro locale per due giorni per la violazione reiterata per l’assenza del titolo autorizzativo all’esecuzione di intrattenimenti musicali e pubblici spettacoli.

Sanzioni sono state comminate anche ad altri due locali siti, uno sul lungomare degli Eroi e l’altro sul molo Santi Martiri per aver occupato spazi pubblici senza autorizzazione e per aver condotto attività di spettacolo congiuntamente a quella di somministrazione al pubblico di alimenti in assenza dell’autorizzazione a svolgere l’intrattenimento.

Le sanzioni amministrative applicate ammontano ad euro 3.542.00