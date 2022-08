Arriva ubriaco al Pronto Soccorso e prende a pugni l’operatrice sanitaria. Denunciato 21enne catanese

Violenza e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Sono queste le accuse contestate ad un turista 21enne catanese finito nei guai dopo aver preso a pugni una operatrice sanitaria del Pronto Soccorso di Gallipoli, dove era arrivato “in evidente stato di ubriachezza”, insomma dopo aver alzato il gomito. Due i colpi sferrati alla malcapitata, uno sul torace l’altro allo zigomo, che sono costati al giovane siciliano una denuncia.

È solo uno dei risultati dei controlli voluti dal Questore nella settimana clou di Ferragosto. Gli agenti e il personale proveniente come ‘rinforzo’ da altre province hanno acceso i riflettori sul territorio di competenza, comprese alcune marine pattugliate dagli acquascooter della Polizia di Stato. Un dispositivo straordinario contro lo spaccio, l’uso di droga e alcool (e di conseguenza contro la guida sotto i loro effetti), contro i reati predatori e non solo che si è concluso con un bilancio una pioggia di denunce e tre arresti, tra cui uno per detenzione illegale di armi e munizionamento e detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, gli altri due per furto.

Ventuno, invece, sono state le persone denunciate a piede libero, molte delle quali per detenzione di droga ai fini di spaccio. Da segnalare, oltre al turista catanese finito nei guai violenza e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio anche una denuncia per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere, una per stalking e due per truffa.

Di particolare rilievo il Rave Party segnalato nelle campagne di Casti di Lecce che ha avuto inizio la mattina del 13 agosto ua cui hanno preso parte oltre 1000 giovani. Doveva durare fino al 17 agosto, ma dopo la “pressione” delle Forze di Polizia che hanno cinturato l’area impedendo l’accesso ad altri partecipanti, già dalle prime ore di ieri, gli organizzatori hanno spento la musica e si sono allontanati alla spicciolata.

Nel corso della settimana sono state identificate 3674 persone e controllati 1054 veicoli, segnalate alle competenti Autorità 9 persone per uso non terapeutico si sostanze stupefacenti. Eseguiti anche numerosi controlli a persone sottoposte agli obblighi dell’Autorità Giudiziaria.