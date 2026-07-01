Nelle prime ore della mattinata odierna, un’imponente operazione antimafia ha scosso la cittadina di Copertino, in provincia di Lecce. I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, supportati dai militari della Compagnia di Gallipoli, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e dal Nucleo Carabinieri Cinofili, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti.

I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, su esplicita richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).

Le accuse: omicidio e metodo mafioso

I tre arrestati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di omicidio e tentato omicidio in concorso. I reati contestati dalla Procura distrettuale sono pesantemente aggravati da due fattori chiave:

La premeditazione del gesto.

del gesto. L’utilizzo del metodo mafioso, elemento che colloca l’inchiesta nel raggio d’azione della criminalità organizzata salentina.

Nota investigativa: L’impiego di reparti speciali come i Cacciatori “Puglia” e le unità cinofile sottolinea la delicatezza e la potenziale pericolosità dei soggetti catturati, localizzati in un’area da tempo sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine.

Altri indagati: estorsione e favoreggiamento

L’attività investigativa, tuttavia, non si ferma ai soli tre arresti in carcere. Nell’ambito del medesimo filone d’indagine, i Carabinieri hanno provveduto a deferire in stato di libertà altre tre persone: