Coronavirus, 377 positivi in Puglia su 3.583 test. La Regione chiede di cambiare colore

Per la Puglia comincia un’altra settimana in zona arancione anche se la Regione ha deciso di “contestare” la classificazione di rischio stabilita dal report dell’Istituto Superiore della Sanità su cui si basa la scelta del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Insomma, anche se più volte il Governatore Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco hanno ‘criticato’ la fascia gialla che prevede regole meno rigide nella battaglia contro il Covid19, considerandola “pericolosa” per la diffusione del virus in un momento in cui le varianti e gli assembramenti minacciano di far salire la curva dei contagi, essere considerati ad alto rischio non va giù alla Regione. Da qui la richiesta formale, con una relazione finita sul tavolo del Ministero per chiedere il passaggio in zona gialla.

Sul fronte dei contagi e dei ricoveri, come si legge nel bollettino epidemiologico di oggi su 3.583 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 377 casi positivi. Così divisi: 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. 7 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.378.491 test. 75.760 sono i pazienti guariti. 50.285 sono i casi attualmente positivi. Sono 1.614 i ricoveri in Ospedale contro i 1.596 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 129.467, così suddivisi:

49.251 nella Provincia di Bari;

9.363 nella Provincia di Bat;

14.165 nella Provincia di Brindisi;

27.064 nella Provincia di Foggia;

11.011 nella Provincia di Lecce;

17.931 nella Provincia di Taranto;

559 attribuiti a residenti fuori regione;

123 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.2.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/HhVkv