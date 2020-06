Coronavirus, in provincia di Lecce ‘solo’ 18 positivi. Il report comune per comune

Non è ancora il momento di abbassare la guardia. Perché se è vero che del Coronavirus in provincia di Lecce sono rimasti solo gli ultimi ‘strascichi’ – come dimostra il numero degli attuali positivi – è anche vero che ci sono comuni che hanno registrato, per la prima volta, nuovi casi. Come nel caso, ad esempio, di Giurdignano rimasto “bianco” durante tutto il periodo di emergenza e ora colorato.

A fare una fotografia dell’andamento del Covid19 è il report della Asl di Lecce, curato dal dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica che ‘conta’ i casi, dividendoli per comune.

Comuni con 0 casi

Tanti i Comuni senza casi già nell’ultimo aggiornamento del 2 giugno, come Alezio, Alliste, Aradeo, Arnesano, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Carmiano, Castri di Lecce, Castrignano del Capo, Cavallino, Copertino (passato da 46 casi all’inizio dell’emergenza a zero oggi), Cursi, Cutrofiano, Gagliano del capo, Galatone, Gallipoli che aveva un positivo nel report del giorno della Festa della Repubblica. Zero a Lequile, Maglie, Martano, Matino, Melissano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Muro leccese, Neviano, Nociglia, Novoli, Otranto, Poggiardo.

Zero casi anche a Salice Salentino, Salve, San Cesario Di Lecce, San Donato Di Lecce, Sannicola, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Supersano, Surbo, Taurisano, Taviano,Trepuzzi, Tricase, Ugento, Veglie, Vernole e Porto Cesareo.

Comuni con uno o più casi

Carpignano salentino, 1 caso

Casarano 1 caso

Collepasso 1 caso

Corigliano d’Otranto 1 caso

Galatina 1 caso

Giurdignano 1 caso

Guagnano 1 caso

Lecce 2 casi (76 in totale, 4 nell’aggiornamento del 2 giugno)

Leverano 1 caso

Lizzanello 1 caso

Melendugno 1 caso

Nardò 1 caso

Racale 1 caso

San Pietro In Lama 1 caso

Scorrano 1 caso

Squinzano 1 caso

Un solo caso rimasto nella casa di cura La Fontanella di Soleto.

La conta dei casi di Coronavirus in Puglia si ferma, quindi, a 519. 18 come detto le persone attualmente positive, quelle che sono ancora alle prese con il virus.

Per il report completo clicca qui.