Coronavirus, 1.524 contagi in Puglia. 1.549 ricoverati in Ospedale

La Puglia, in zona gialla fino al 16 gennaio, continua a fare i conti con la curva dei contagi – che resta più o meno stabile – e con i ricoveri. Nel bollettino epidemiologico di ieri, le persone che hanno avuto bisogno di cure in uno dei reparti dedicati ai pazienti Covid sono state 1.571, di cui 165 in terapia intensiva. Ad accendere un faro sugli accessi negli ospedali della regione è stata anche è l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). E i dato parla chiaro: il 37% dei posti letto di terapia intensiva in Puglia è occupato, il 7% in più della soglia di allerta prevista dal ministero della Salute che l’ha fissata al 30%.

Per quanto riguarda i posti occupati in area “non critica”, il 41% dei positivi è curato nei reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive (la soglia limite è al 40%). Aumentano anche gli ingressi nei Pronto Soccorso per casi sospetti: in dieci giorni, dal 3 al 12 gennaio, in Puglia ci sono stati complessivamente 16.624 accessi, con una media di 1.662 ingressi al giorno, superiore al mese di dicembre quando gli accessi sono stati, in media, 1.596. Dei 16.624 ingressi, 3.174, quasi il 20%, hanno riguardato casi sospetti di Covid.

Per quanto riguarda i contagi, nell’ultimo report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro su 9.191 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.524 casi positivi: 445 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia BAT, 280 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 450 in provincia di Taranto. 3 casi di residenti fuori regione e 1 caso di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 24 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.152.452 test. 47.788 sono i pazienti guariti. 55.535 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.549 ricoverati in Ospedale, meno di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 106.102, così suddivisi:

40.607 nella Provincia di Bari

12.141 nella Provincia di Bat

7.811 nella Provincia di Brindisi

22.842 nella Provincia di Foggia

8.536 nella Provincia di Lecce

13.500 nella Provincia di Taranto

565 attribuiti a residenti fuori regione

100 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

