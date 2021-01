Coronavirus, 850 casi positivi in Puglia su 12.422 test. Scendono i ricoveri

Come annunciato durante la cerimonia simbolica di consegna delle chiavi del nuovo Ospedale Covid in Fiera del Levante al Policlinico di Bari che gestirà la struttura, la Puglia non vuole farsi trovare impreparata alla terza ondata o alle conseguenze imprevedibili della seconda. Per questo continuerà a potenziare gli ospedali. Questa mattina è toccato al DEA di Lecce che potrà contare su 16 posti letto di terapia intensiva respiratoria immediatamente convertibili in posti di terapia intensiva generale. Numeri alla mano, al quarto piano della struttura del Vito Fazzi, saranno garantiti 60 posti letto di area pneumologica di cui 16 ad alto impegno assistenziale e i restanti 44 a medio impegno (Reparto Pneumologia Covid).

Per quanto riguarda il capitolo contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico della Regione su 12.422 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 850 casi positivi. Così divisi: 371 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 77 nella provincia BAT, 70 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 207 in provincia di Taranto. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Crolla, numeri alla mano, il rapporto positivi/tamponi al 6,8%

Sono stati registrati 16 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. 1 deceduto della provincia Bat è stato riclassificato e attribuito.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.197.220 test. 52.598 sono i pazienti guariti. 55.191 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.496 ricoverati in Ospedale, in calo rispetto a ieri (1.541).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 110.681, così suddivisi:

42.423 nella Provincia di Bari;

12.560 nella Provincia di Bat;

8.044 nella Provincia di Brindisi;

23.731 nella Provincia di Foggia;

8.949 nella Provincia di Lecce;

14.307 nella Provincia di Taranto;

562 attribuiti a residenti fuori regione;

105 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 19.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/lkTf0