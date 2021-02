Coronavirus: 732 casi positivi in Puglia, 44 in provincia di Lecce. Il bollettino

Mentre continuano le prenotazioni degli over80 per un vaccino anti-covid – alle 18.00 di sabato 13 febbraio sono stati 72.377 i cittadini pugliesi che hanno prenotato sul sito sanita.puglia.it, allo sportello Cup delle Asl (anche per via telefonica) e nelle farmacie pugliesi FarmaCup – la curva disegnata dai contagi in Puglia resta più o meno stabile. Nel bollettino epidemiologico di ieri, il rapporto positivi/tamponi – con 945 casi su 9347 test – si è fermato poco sopra il 10%.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro su 7.274 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 732 casi positivi: 311 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 116 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 17 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.435.404 test. 89.903 sono i pazienti guariti. 41.654 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi oggi a 1.520 contro i 1.548 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 135.156, così suddivisi:

51.301 nella Provincia di Bari;

14.661 nella Provincia di Bat;

9.908 nella Provincia di Brindisi;

27.905 nella Provincia di Foggia;

11.426 nella Provincia di Lecce;

19.248 nella Provincia di Taranto;

564 attribuiti a residenti fuori regione;

143 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/8DsYu