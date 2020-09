Coronavirus, 122 attuali positivi in provincia di Lecce. Il report della Asl con i comuni ‘contagiati’

Sono 122 gli «attuali Covid-positivi» in provincia di Lecce, persone che stanno ancora facendo i conti con il virus o che attendono che il tampone di controllo risulti negativo. È la fotografia scritta nero su bianco nel report della Asl che, ogni settimana, fotografa l’andamento dell’epidemia colorando i comuni contagiati e lasciando bianchi i borghi che non hanno mai fatto i conti con i casi di infezione.

Non solo, nel documento a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica è riportato anche il numero dei ricoveri e dei decessi dall’inizio della pandemia, il numero dei Covid positivi attualmente ricoverati, con la distinzione per genere ed età e il numero delle persone che hanno contratto l’infezione da Sars-Cov2 all’estero. Non mancano i «casi da rientro» sia dalle vacanze trascorse in uno dei Paesi considerati a rischio, come Spagna, Malta, Grecia o Albania o zone tutte italiane come la Sardegna che da semplici viaggi, per motivi di lavoro o di salute. 68 secondo il report.

Per permettere di ricostruire la catena dei contagi, in un momento in cui il lavoro di testing-tracing-tracking si sta rivelando un’arma fondamentale per frenare l’aumento dei casi, è importante compilare il modulo di auto-segnalazione “obbligatorio” per chi arriva dall’estero o da fuori regione.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Aradeo 2 casi

Caprarica di Lecce 2 casi

Carpignano Salentino 2 casi

Casarano 4 casi

Castri di Lecce 1 caso

Cavallino 1 caso

Collepasso 1 caso

Corsano 1 caso

Cursi 1 caso

Cutrofiano 1 caso

Galatina 3 casi

Galatone 2 casi

Lecce 11 casi

Lequile 2 casi

Lizzanello 2 casi

Maglie 3 casi

Martano 9 casi

Martignano 1 caso

Monteroni di Lecce 1 caso

Muro leccese 4 casi

Nardò 3 casi

Nociglia 1 caso

Poggiardo 4 casi

Racale 1 caso

Sanarica 1 caso

San Donato di Lecce 1 caso

Sannicola 1 caso

Santa Cesarea Terme 6 casi

Scorrano 1 caso

Squinzano 1 caso

Tricase 3 casi

Uggiano la Chiesa 2 casi

Temporaneamente presenti 43

Totale dei casi attualmente positivi 122 di cui 68 cittadini hanno contratto il virus all’estero. Al momento in provincia di Lecce si sono 4 persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sono 19 i comuni con zero contagi dall’inizio della pandemia ad oggi.